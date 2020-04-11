В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы...

В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу.ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина!Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введенные ограничительные меры, а также рекомендации медиков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве