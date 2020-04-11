Три дома, нежилых, но вполне для этого пригодных, стали жертвой нетрезвого поджигателя в поселке Беково. Сотрудники полиции вычислили пиромана по следам на снегу. Первые два возгорания ∎

В селе Беково Пензенской области местный житель спалил три дома. Правоохранители спустя три месяца поймали поджигателя. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение чужого имущества".Первые два возгорания были зафиксированы еще в конце прошлого года. Тогда полицейские заподозрили местных бродяг, но позже эта версия не подтвердилась. Спустя еще месяц, когда произошел третий пожар, сотрудникам полиции удалось выйти, в прямом смысле, на след поджигателя. Он оставил следы на снегу, ведущие прямо к дому злоумышленника.Как сообщила "Вестям Пенза" замначальника отдела информации и общественных связей УМВД России по области Елена Федоськина, поджигатель — местный житель, 20 лет. Пояснил, что преступления совершал под действием алкоголя. А зачем? — нравилось наблюдать за огнем. Три дома хоть и нежилые, но вполне для этого пригодные, так что сумма ущерба составила больше 1,5 миллиона рублей.Теперь пироману грозит до пяти лет тюрьмы.