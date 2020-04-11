Медперсонал Петушинской районной больницы борется за жизнь женщины с коронавирусной инфекцией. 59-летняя врач скорой работала в Москве, сообщает ГТРК Владимир. Женщину в крайне тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ.

Медперсонал Петушинской районной больницы борется за жизнь своей коллеги, женщины с COVID-19. Как сообщает ГТРК "Владимир", 59-летняя врач скорой работала в Москве. Сейчас ее состояние вызывает опасение, медики называют его крайне тяжелым. Больную подключили к аппарату ИВЛ.По данным оперативного штаба, на сегодняшний день, 10 апреля, в регионе подтверждено 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 случая заболевания. Определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории области. Жертвой опасной инфекции стал 49-летний мужчина из Коврова. Он поступил в больницу с пневмонией в конце марта.Отметим, в связи с неблагоприятной эпидситуацией сегодня на карантин закрыты Петушинская районная больница и Муромская городская больница №2. Об этом сообщили в областной администрации. На сегодняшний день в Муроме остается самое большое число зараженных — одиннадцать человек. В Петушках за последние сутки — сразу три новых случая коронавирусной инфекции.Вместе с тем, владимирцы начали сообщать о соседях, нарушающих карантин по коронавирусу. Ленинский районный суд рассмотрит сразу несколько административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции. Как записано в одном из протоколов, женщина, вернувшись из Мексики, нарушила карантинные мероприятия. Она, в частности, посещала магазин. О данном факте соседи сообщили в местный отдел полиции.