У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус: первый тест у них показал положительный результат. О вспышке коронавируса в РКБ в эфире программы 60 минут рассказала заведующая отделением ревматологии, заслуженный врач Римма Камалова.

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. О вспышке коронавируса в РКБ в эфире программы "60 минут" рассказала заведующая отделением ревматологии, заслуженный врач Римма Камалова.По ее словам, в середине марта значительно увеличилось количество пациентов, у которых развивалась пневмония. Пациенты поступали с другими диагнозами, а потом у них повышалась температура. "Рентген не фиксировал пневмонию, но когда больным делали МРТ, то были видны большие повреждения в легких", — отметила Римма Галимовна.Она рассказала, что врачи отделений "сообщали на каждой оперативке, что у нас очень много температурящих больных. Но работа в больнице продолжалась в штатном режиме. Потом начали болеть врачи".Республиканскую больницу закрыли после того, как выяснилось, что умершая 80-летняя женщина пациентка была носителем коронавируса.В Минздраве Башкирии сообщили, что после объявления карантина в РКБ 6 апреля после проведения тестов было выявлено 170 сомнительных анализов на коронавирус, которые требуют подтверждения в Роспотребнадзоре. Точно известно, что девять врачей заражены коронавирусом.10 апреля из больницы начали выпускать пациентов и сотрудников. Домой разрешили вернуться тем, у кого нет признаков заболевания.