Ремонтная бригада ликвидировала аварию на ТЭЦ в Североморске. Из-за ЧП на теплостанции сегодня днем пришлось приостановить подачу коммунальных услуг в часть домов города.

Ремонтная бригада ликвидировала аварию на ТЭЦ в Североморске. Из-за ЧП на теплостанции сегодня днем пришлось приостановить подачу коммунальных услуг в часть домов города.Как сообщает ГТРК "Мурман", произошел разрыв трубы центрального отопления, почти 70 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды.Главный инженер филиала АО "МЭС" "Североморская теплосеть" Сергей Прокофьев заявил, что аварию на сетях теплоснабжения успешно ликвидировали к вечеру 10 апреля. На основном трубопроводе устранен свищ, ставший причиной разрыва трубы. Энергетики уже приступили к повышению температуры в сетях, чтобы продолжить теплоснабжение в штатном режиме.Отметим, руководство компании заверило, что за период отсутствия коммунальных услуг потребителям будет сделан перерасчет, сообщили в пресс-службе АО "МЭС".