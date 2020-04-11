За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Такие данные появились на сайте Университета Джона Хопкинса.

За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Такие данные появились на сайте Университета Джона Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений от федеральных и местных властей.Как уточняется, за сутки от COVID-19 скончались 2 108 человек. 8 апреля суточная смертность от коронавируса составила 1 973 человека, 9 апреля она немного снизилась – за сутки скончались 1 783 человека.К вечеру пятницы, 10 апреля в Соединенных Штатах Америки зафиксировано 18 586 летальных исходов, 496 535 человек инфицированы, 28 790 выздоровели после успешного лечения.В конце 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Она распространилась на большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией, напоминает ТАСС.