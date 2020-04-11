Ровно 10 лет назад произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибли члены руководства Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. Сегодня на месте трагедии прошли памятные мероприятия, как прошли они и в Варшаве. Выяснить причины крушения позволила кропотливая работа следователей.

Ровно 10 лет назад произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибли члены руководства Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. Сегодня на месте трагедии прошли памятные мероприятия, как прошли они и в Варшаве. Выяснить причины крушения позволила кропотливая работа следователей. Они пришли к выводу, что к падению самолета привела ошибка экипажа в сложных погодных условиях.Для Смоленска 10 апреля, как и для всего польского народа теперь навсегда трагическая дата. На месте крушения полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев возлагает венок от президента России Владимира Путина к памятному камню у аэродрома Северный."Трагические события здесь случившееся на Cмоленщине 10 апреля 2010 года стали общей бедой и общий болью. И сегодня в траурную десятую годовщину авиакатастрофа мы все переживаем и скорбим вместе с польским народом", — сказал он.Траурные мероприятия проходят и в самой Польше. К мемориалу на Площади Пилсудского венки возлагает брат разбившегося президента и лидер правящей партии Ярослав Качиньский, премьер-министр и глава оборонного ведомства.А в Вавельском королевском замке, где упокоены Лех и Мария Качиньские, память погибших почтил президент Ежи Дуда."Я хотел бы упомянуть всех погибших в молитве. Страстная пятница — день размышлений для христиан. И сейчас самое время помолиться за них", — сообщил глава государства.Утром 10 апреля 2010 года польский борт № 1 разбился при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Делегация в составе 88 человек направлялась в Катынь для участия в траурных мероприятиях.На борту президент Польши Лех Качиньский с супругой и другие высокопоставленные лица. Высшее руководство страны, военачальники, общественные и религиозные деятели.К тому моменту Смоленск накрыло сильнейшим туманом, и диспетчер настоятельно рекомендовал польским пилотам уходить на запасной аэродром.Первые спасатели на место крушения прибывают через несколько минут. Создается правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы. Генпрокуроры России и Польши договариваются о тесном сотрудничестве. Вечером в Смоленск прибывают Владимир Путин и Дональд Туск.С первого же дня рядом с российскими следователями работают их польские коллеги. Делают выкладку обломков, проводят расшифровку самописцев. Всё открыто. Спустя 9 месяцев Межгосударственный авиационный комитет публикует окончательный отчет: причинами катастрофы он называет ошибочные действия экипажа."Они ушли на второй круг, но им не хватило высоты, зацепились крылом за березу и дальше вся эта катастрофа. То есть, условия не позволяли производить посадку данному борту в данных условиях на аэродроме Смоленск-Северный", — рассказал Александр Степченков, в 1993-2000 годах руководитель полетов аэродрома Смоленск-Северный."Я думаю, было некое давление на этого бедного капитана. Ведь у него за спиной сидели президент с супругой и 5 генералов. И это сильно влияет на психику", — отметил Игнаций Голиньский, бывший член комиссии по расследованию авиакатастрофы МВД Польши, пилот в отставке.Все фрагменты самолета детально описаны в протоколах следственных действий и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.Обломки польского самолёта, борта № 1, хранятся на территории воинской части Смоленского гарнизона. В этом специально построенном тентовом ангаре. Территория, конечно, охраняется. А сам ангар надежно защищает обломки от воздействия окружающей среды. И что важно, сюда обеспечен приоритетный доступ для следователей польской стороны. По первому запросу.Следствием организованы необходимые условия хранения вещдоков — они будут храниться до вынесения по уголовному делу окончательного процессуального решения."Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Этот вопрос изучался экспертами как в России, так и в Польше. Согласно их заключениям, на фрагментах самолета не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ не характерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации", — сообщила Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.Все результаты следственных действий Россия исправно передавала польской стороне. Как того и требуют международные договоренности."Я думаю, что на техническом уровне уже ничего невозможно сделать, все карты открыты, все обломки были показаны, вся документация была показана и прочее, и прочее", — говорит Андрей Федоров, директор фонда "Центр политических исследований".Ну, а Следственный комитет России со своей стороны заявляет, что открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной.