11.04.2020

2020-04-11 12:25:04

ВлГУ запускает онлайн-проект Героическая история моей семьи

А теперь - проект для студентов и преподавателей. ВлГУ на "удаленке" до 30 апреля, но тоже готовится Юбилею дня Великой Победы. Опорный вуз запускает онлайн-проект "Героическая история моей семьи".

Собрать истории студентов, преподавателей и сотрудников ВлГУ об их родственниках - участниках войны. Можно выбрать несколько форматов - текст с иллюстрациями (это могут быть фотографии ветеранов, сканы наградных листов). А также в формате видеорассказа - воспоминание о родственнике, его подвиге. Можно записать воспоминания нескольких членов семьи. Проект продлится до 7 мая. Одна из первых к проекту присоединилась студентка ВлГУ Кристина Герасимова, правнучка сразу двух героев войны, летчиков.

Кристина Герасимова - студентка ВлГУ

- Сергей Дмитриевич Герасимов повторил подвиг своего земляка Николая Гастелло и был удостоен звания героя Советского Союза посмертно. Второй мой прадедушка Николай Васильевич Харитонов тоже родился на владимирской земле. Великую Отечественную войну прошел с первого и до последнего дня. Совершил 250 боевых вылетов. 1 мая был удостоен звания героя Советского Союза . Мне жаль, что я родилась, когда моих прадедушек уже не было в живых. Но для меня большая честь быть внучкой таких героев нашей родины.