О том, что компания Haval собирается выпускать в Тульской области рамный внедорожник Haval H5, было известно уже давно. Сейчас же китайцы не просто официально анонсировали запуск старого-нового Ховера, но и рассказали некоторые технические подробности о новинке.

О том, что компания Haval собирается выпускать в Тульской области рамный внедорожник Haval H5, было известно уже давно. Сейчас же китайцы не просто официально анонсировали запуск "старого-нового Ховера", но и рассказали некоторые технические подробности о новинке.Рамный внедорожник Haval H5 будет продаваться в России с бензиновым турбодвигателем 4G63S4T объемом 2,0 л и в двух вариантах мощности - на 150 и 177 л.с.. Коробка передач всего одна - это 6-ступенчатая механика. Впрочем, техническая конфигурация H5 была раскрыта еще в сертификационных документах.Самое главное, на чем сейчас делают акцент в компании Haval - это высокая коррозионная стойкость кузова, который теперь должен максимально стойко противостоять появлению "рыжиков"."Для удовлетворения потребности российской рынка при производстве модели H5 на заводе HAVAL применяются те же технологии защиты кузова от коррозии, как и на флагманской модели H9. Эти меры включают: электрофоретическое покрытие всего кузова, нанесение антикоррозийного воска в дверях и крышку багажника, автоматизированное нанесение антикоррозийного покрытия PVC на днище автомобиля и нанесение антикоррозийного воска на раму, а так же переднюю и заднюю подвеску автомобиля", - поясняют в пресс-службе "Хавейл Мотор Рус".Официально ни цены, ни срока начала продаж Haval H5 по не раскрыты.