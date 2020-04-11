11.04.2020

2020-04-11 15:50:04

Во Владимирской области появились бешеные животные

На территории Владимирской области зарегистрировано 19 случаев заболевания животных бешенством, 8 случаев домашних животных (7 собак, 1 кошка). По информации, в большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими животными. По состоянию на 01.04.20. остаются неблагополучными по бешенству 9 районов:

- Владимир – улица Комиссарова;

- Собинский район – деревня Колокша, деревня Вышманово и село Жерехово;

- Вязниковский район – деревня Пески, 5 квартал урочища Зари Паустовского участкового лесничества;

- Камешковский район – деревня Волковойно, поселок Новки, город Камешково улица Карла Либкнехта;

- Ковровский район – деревня Дмитриево, деревня Зубцово, деревня Нерехта, город Ковров II квартал Клязьмо-Городецкого участкового лесничества;

- Меленковский район – город Меленки улица Западная, 96 квартал Леховского лесничества;

- Селивановский район – деревня Губино;

- Муромский район – село Пестенкино;

- Суздальский район – село Выпово и поселок Турчино;

Если вы или ваши близкие подверглись нападению животного, необходимо немедленно обратиться в травматологические пункты медицинских организаций, обслуживающих детское и взрослое население.