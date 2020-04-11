В 2019 году российская военная прокуратура добилась закрытия свыше 380 интернет-сайтов, на которых предлагали за деньги избежать службы в армии. В ведомстве напомнили, что уклонисты подпадают под 328-ю статью Уголовного кодекса и им грозит даже тюремный срок.

В 2019 году российская военная прокуратура добилась закрытия свыше 380 интернет-сайтов, на которых предлагали за деньги избежать службы в армии. В ведомстве напомнили, что уклонисты подпадают под 328-ю статью Уголовного кодекса и им грозит даже тюремный срок, пишет агентство ТАСС.Напомним, 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Военные планируют набрать 135 тысяч молодых людей. Стоит отметить, что в 2020 году набор будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации.Например, военкоматы общаются с призывниками по телефону или видеосвязи. Всех новобранцев проверят на заражение коронавирусом COVID-19 и в войска поедут только здоровые. Причем уже на месте службы молодых людей отправят на двухнедельный карантин.