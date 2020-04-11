Количество экстренных вызовов бригад скорой помощи становится все больше и больше. Об этом заявил заведующий подстанции скорой помощи N9 в Москве Георгий Комков в эфире программы 60 минут.

Количество экстренных вызовов бригад скорой помощи становится все больше и больше. Об этом заявил заведующий подстанции скорой помощи №9 в Москве Георгий Комков в эфире программы "60 минут".По словам врача скорой помощи, на подстанцию поступает огромное число обращений. Медики работают на пределе. "На последние несколько дней пришелся пик вызовов, но карет скорой помощи и персонала хватает", — рассказал он.По мнению Комкова, пока врачи со своей работой справляются успешно. "Нагрузка возросла очень заметно. В среднем бригада выполняет 16-20 выездов в сутки, из них около 5-7 случаев с коронавирусной или с подозрением на инфекцию.Врач пояснил, что на станции разработан целый алгоритм действий медперсонала при выявлении у больного COVID. "По прибытию на место вызова медперсонал определяет степень тяжести течения инфекции: собирает анамнез, осмотр пациента, ЭКГ, проверяет пульс и функции дыхательной системы", — уточнил Комков.При тяжелом состоянии пациента по медпоказаниям происходит эвакуация в больницу, при легкой форме врачи оценивают домашние условия карантина. Также учитываются факторы риска и самого больного. Люди старше 65 лет или с сопутствующей патологией отправляются в стационар.Комков добавил, что за последние дни очереди при сдаче больных в инфекционных больницах увеличились. Также требуется большое количество времени, чтобы сдать пациента в стационар. "Но при этом на все экстренные вызовы бригады скорой помощи по-прежнему успевают приезжать к больному, которому требуется медпомощь", — заключил он.