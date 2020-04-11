В Уфе сегодня подтвердили резкую вспышку коронавируса в республиканской клинической больнице. У 170 врачей и пациентов первичный анализ на COVID-19 оказался положительным. Сейчас тесты проводят еще более чем 2 тысячам сотрудников учреждения - они на домашнем карантине.

В Уфе сегодня подтвердили резкую вспышку коронавируса в республиканской клинической больнице. У 170 врачей и пациентов первичный анализ на COVID-19 оказался положительным. Сейчас тесты проводят еще более чем 2 тысячам сотрудников учреждения — они на домашнем карантине.Девять подтвержденных диагнозов, но на подозрении в десятки раз больше — больница имени Куватова на жестком карантине. В Башкирии, где на всю республику всего 40 подтвержденных случаев COVID-19, в одной этой (крупнейшей в регионе) клинике первичные тесты дали 170 положительных результатов."Говорить об этой цифре я бы сейчас не спешил. Мы будем ждать. Завтра часть анализов придет, послезавтра — мы будем об этих цифрах говорить. Нам нужно срочно провести карантинные мероприятия в РКБ. Часть корпусов мы закрываем, часть отправляем в изоляторы", — говорит глава Башкирии Радий Хабиров.Если диагноз подтвердится, Башкирия окажется в числе лидеров по числу зараженных. Пока на первом месте густонаселенная Москва, следом идут Московская область и Санкт-Петербург.В Брянске 97 зараженных. Пожилых людей на улицах сменяют волонтеры: они разносят лекарства и продукты.У краснодарской полиции, которой уже пришлось справляться с наплывом малосознательных туристов, теперь в обязанностях еще и оповещение на улицах. В регионе со 125 заболевшими объявлен карантин. Предприятия и рынки закрыты, штраф за праздную прогулку до 40 тысяч рублей.С похожей на уфимскую ситуацией справляются в Коми. Эжвинская больница несколько дней назад стала очагом заражения, сейчас в регионе уже две сотни заболевших. По приглашению врио губернатора Владимира Уйбы в Сыктывкар для консультаций приехали лучшие реаниматологи из Петербурга, Архангельска и Нижнего Новгорода. Уйба встречается с ними лично."Переоснащение, доукомплектование, повторяю, если что-то можно сделать сейчас и нужно сделать сейчас, то это должно быть в перечне неотложных мероприятий. Попрошу подготовить план, в том числе, может быть, вебинар какой-то неотложный дистанционный", — говори Владимир Уйба, временно исполняющий обязанности главы республики Коми.Ограничения, впрочем, вводят точечно. Например, в дальних деревнях Красноярского края, где все здоровы, продолжают работать лесхозы, и ходить по улицам можно, но соблюдая дистанцию.Свободными от вируса остаются три региона страны: Чукотка, Ненецкий округ и Республика Алтай. Меры здесь, как и говорил президент, соответствуют ситуации. Аэропорты работают, но контроль особый. На самоизоляцию отправляют всех, кто был за рубежом. В Горно-Алтайске к этим людям каждый день приезжают медики.В больницах Нарьян-Мара на всякий случай все же оборудуют специальные инфекционные боксы. А на Чукотке в поселок Угольные Копи с населением в четыре тысячи человек привезли сразу семь аппаратов ИВЛ.