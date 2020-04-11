В Минтрансе рассказали подробности о вывозных рейсах, которые помогут вернуть на родину оставшихся за рубежом россиян.

В Минтрансе рассказали подробности о вывозных рейсах, которые помогут вернуть на родину оставшихся за рубежом россиян.11 апреля самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставит из Бангкока в Санкт-Петербург около 50 человек. Затем этот же борт отправится в Москву ориентировочно с 300 пассажирами. К перевозке допускаются только граждане России, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.Также на 11 апреля запланирован рейс из Анталии — авиакомпания планирует доставить в столицу 200 человек.Предпринимаются меры для организации в ближайшие дни вывозных рейсов Сеул-Владивосток, Сеул-Хабаровск, учитывая остроту ситуации с соотечественниками в столице Южной Кореи. Рейсы формируются в рамках установленного алгоритма. Проработать их организацию предложено авиакомпании "Аврора".В сообщении Минтранса отмечается, что запланированный на 12 апреля рейс из Гоа будет перенесен на более поздний срок. Это связано с новым порядком эвакуации иностранных граждан из страны, который установили индийские власти. На данный момент процедура предусматривает предоставление конкретных списков пассажиров, их рассмотрение осуществляется в течение 96 часов. По предварительным прогнозам, вывозной рейс из Гоа будет выполнен 16 или 17 апреля. Кроме того, прорабатывается вылет самолета из Дели.Как сообщает "Интерфакс", по данным на 1 апреля в Индии оставались около шести тысяч россиян. Многие из них — в сложной финансовой ситуации и не могут позволить покупку авиабилетов.В посольстве России в Таиланде рассказали о прорабатывании рейсов из Бангкока в Красноярск и Иркутск. Первый, по предварительным данным, состоится 12 апреля, а второй — 14 апреля. Также на 16 апреля намечен рейс по маршруту Бангкок — Иркутск — Казань — Уфа. Данная информация носит предварительный характер.Оперативный штаб правительства России по предупреждению коронавируса одобрил два рейса из Европы. 13 апреля самолет компании "Аэрофлот" доставит в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида.Отмечается, что Росавиация продолжает формировать график вывозных рейсов в тесном взаимодействии с Минкомсвязью, Министерством иностранных дел, Роспотребнадзором, а также региональными властями и российскими авиакомпаниями.Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие страны ограничили авиасообщение. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал, как это отразится на российских компаниях. По его словам, сейчас сократился спрос на полеты, в связи с этим можно потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство последние годы активно развивало. Решетников отметил, что сейчас власти не могут допустить банкротства и будут принимать решения.