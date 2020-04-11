Из-за ситуации с распространением коронавируса Федеральная служба судебных приставов планирует приостановить на полгода взыскание долгов с граждан, индивидуальных предпринимателей, а также с малого и среднего бизнеса.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Федеральная служба судебных приставов планирует приостановить на полгода взыскание долгов с граждан, индивидуальных предпринимателей, а также с малого и среднего бизнеса. Сейчас эта идея обсуждается с Министерством юстиции и другими госорганами, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов. Личный контакт приставов с должниками тоже может быть исключен до конца 2020 года, передает "Интерфакс"."Поднадзорным организациям, профессиональным коллекторам, включенным в наш реестр, мы рекомендовали отказаться от личных встреч с должниками", — указал Аристов, выступая Петербургском международном юридическом онлайн-форуме​​​.Он пояснил, что ФССП также предложила коллекторам пересмотреть сроки взыскания с граждан, у которых подтверждено наличие коронавируса COVID-19, либо они попали в трудную жизненную ситуацию.На 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа. 795 пациента выздоровели, 94 скончались.