Это одна из мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Посещать кладбища запретили жителям Владимирской области.Соответствующий дополнение внес в указ «О введении режима повешенной готовности» губернатор Владимир Сипягин, сообщает 10 апреля пресс-служба правительства региона. Это одна из мер профилактики, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.Посещать кладбища можно только для тех, кто обращается за предоставлением услуг по погребению и участвует в захоронении. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.