В одной из деревень Кольчугинского района подсудимые изготовили мефедрон массой более 37 кг.

Во Владимирской области вынесен приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Сообщается на .Судом установлено, что трое жителей Нижегородской области в декабре 2019 года в одной из деревень Кольчугинского района изготовили мефедрон массой более 37 кг, который планировали сбыть. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, а наркотики изъяты из незаконного оборота.Суд, соглашаясь с позицией стороны гособвинения, назначил подсудимым наказания в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.