В Москве после реставрации кинотеатр Художественный встречает гостей непередаваемой атмосферой. Обновленное здание радует глаз.

В Москве после реставрации кинотеатр "Художественный" встречает гостей непередаваемой атмосферой. Обновленное здание радует глаз.Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" был построен в 1909 году по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Роскошные декорации, белые колонны, лепнина, авангардные конструкции и винтовая лестница — все это вызывало восторг любителей кинематографа долгие годы. Последние семь лет легендарный кинотеатр на Арбатской площади не работал, но теперь его двери вновь открыты для зрителей. Талантливые реставраторы позаботились о воссоздании исторического облика здания и сотворили настоящий шедевр.Специалисты окрасили фасад здания в благородный серый цвет, украсили его уникальным барельефом в виде античных голов и другими элементами древней архитектуры. Снаружи стали видны четыре окна вестибюля, которые удачно повлияли на освещение внутри кинотеатра. Потолок над вестибюлем стал стеклянным.Реставраторы сумели сохранить балкон и укрепили его так, чтобы это было безопасно для посетителей кинотеатра. Разбирая пол здания, рабочие выявили основание для фонтана, как это предусматривали чертежи архитектора Шехтеля. В результате находки специалисты установили креативную инсталляцию на тему воды. Кинотеатр "Художественный" преобразился так радикально, что все достопримечательности обновленного учреждения лучше увидеть своими глазами. Теперь в него можно приходить не только ради кино, но и для эстетического наслаждения окружающей обстановкой.