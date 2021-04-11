В 2021 году Лукашенко не позволит себе действовать против России, как это было ранее. Такое мнение выразил политолог Артем Шрайбман.

В 2021 году Лукашенко не позволит себе действовать против России, как это было ранее. Такое мнение выразил политолог Артем Шрайбман.На протяжении прошлых лет Александр Лукашенко периодически принимал решения, которые могли вредить его главному геополитическому партнеру — России. Последним наиболее громким поступком, который можно отнести к данной категории, была попытка обвинить несколько десятков российских граждан в планировании операции по дестабилизации обстановки на территории республики.Политолог ютуб-канала "MINSKI" Артем Шрайбман напомнил несколько случаев, когда действовала против интересов России. Среди них особняком стоят репрессии в отношении российских журналистов, а также запрет "Бессмертного полка".Эксперт отметил, что в нынешнем году ситуация в значительной степени изменилась. Теперь создать пророссийскую партию в республике гораздо проще.Шрайбман убежден, что боится бесить Россию. Он добавил, что белорусская власть наверняка предпримет попытки предлагать те или иные проекты, которые могут оценить в Москве. Подобные манипуляции Шрайбман назвал симулированием пророссийской активности.