В службу «02» поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одном из магазинов, а также в подвале жилого дома на Марксистской улице...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся противоправном деянии.В службу «02» поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одном из магазинов, а также в подвале жилого дома на Марксистской улице.Незамедлительно выехавшие по данным адресам сотрудники полиции обследовали уличную территорию, периметр зданий, а также внутренние помещения с использованием кинолога со служебной собакой. Предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в переулке Маяковского задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Подмосковья. Со слов задержанного, данные сообщения были ложными. В магазине у него произошел конфликт с сотрудниками охраны, и в отместку он решил позвонить в службу «02».Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60