Главные женщины - всероссийская премия для бизнес-леди со всей страны.

Ну и сегодня есть повод проголосовать еще за одну нашу землячку. "Главные женщины" - всероссийская премия для бизнес-леди со всей страны. В этом году в числе номинанток, единственная из Владимира - Валерия Лебедева, основатель танцевальной академии "ЛавиДанза".Валерия Лебедева и танцы - вместе с четырех лет. Мастер спорта России. Победительница батлов по сальсе и бачате, которую девушка изучала на родине танца - в Доминикане. Лера - одна из первых, кто влюбил в парные танцы владимирцев.Теперь у нее - своя академия танца Лавиданза во Владимире. Где она учит танцевать с нуля. И выступает в качестве преподавателя и руководителя. Девушка делает бизнес, танцуя.Валерия Лебедева, основатель танцевальной академии Lavidanzа:- Академия - это мой второй дом.И ученики - мои дети. Я здесь практически живу.Валерия Лебедева дает мастер-классы по всей России. Устраивает танцевальные вечеринки в своей академии танца. И во Владимире на открытых площадках.Валерия Лебедева, основатель танцевальной академии Lavidanzа:- Наверное, когда ты любишь и увлечен своим делом ты успеешь найти возможность и время для развития не только в танцах, и в управлении, успеешь и в команде поработать.На бизнес-премии "Главные женщины" Лера - единственная из Владимира. За звание "главной женщины" поборются девушки со всей России. У владимирской танцовщицы будет всего минута, чтобы заявить жюри о себе. По ее словам, ей интересна даже не самая премия, а новые знакомства и развитие. Преподаватель постоянно должен совершенствоваться, уверена Лера. Это чувствуют и ученики.Алена Ковшилова, ученица Lavidanzа:- Очень классные преподаватели, понятно объясняют. И мы все на одной волне. И всегда тебе помогают. В любых вопросах. В общем, очень нравится здесь.В академии Лавиданза - 10 преподавателей. Парные и сольные направления - сальса, бачата, кизомба. И современные направления - хай хилс, джаз фанк, хип хоп, кей поп, афро Дэнс, и занятия для детей и фитнес направления йога и зумба.Екатерина Фадеева, ученица Lavidanzа:- Когда вы можете поговорить про испаноязычную культуру, латиноамериканскую. И этот доминиканский вайб - это классно объединяет. Легкие очень люди, легкие преподаватели))Instagram: Lera_dancera,голосование:Проголосовать за танцующую бизнес-вумен Валерию Лебедеву можно до 17 апреля. На сайте, адрес которого вы видите на экранах.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.