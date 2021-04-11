Прокуратурой Петушинского района установлено, что в одной из квартир дома № 11 в городе Костерево проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. В 2016 году органом местного самоуправления он был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жителей в течение 5 лет.

Прокуратурой Петушинского района установлено, что в одной из квартир дома № 11 в городе Костерево проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. В 2016 году органом местного самоуправления он был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жителей в течение 5 лет.Указанная квартира находилась в общей долевой собственности, на ½ доли которой после смерти собственника наследник - мать двоих несовершеннолетних детей в наследство не вступила. Женщина длительное время находилась в розыске и лишена родительских прав, ее дети проживают с отцом. Несовершеннолетние, являясь наследниками одной очереди, имеют право на наследование ½ доли данного жилья в равных долях в связи с непринятием наследства матерью.В этой связи прокурор обратился в суд с иском в их интересах, в котором просил установить факт принятия ими наследства и признать за каждой из девочек право собственности на ¼ доли квартиры, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.Его исполнение находится на контроле надзорного органа.