Выездные консультации прошли в Областной и Детской больнице округа Муром.

Прием проведил врач-кардиохирург Алексей Заграй и старший научный сотрудник Инесса Хачатурова. Специалисты осмотрели 100 детей с врожденной патологией сердца, используя ультразвуковое оборудование. Кроме того, 80 детей обследованы на редкие наследственные заболевания.Выездные консультации проходят уже пять лет, что повышает уровень доступности медпомощи. Очередной приезд специалистов из центра именил А.Н. Бакулева ожидается осенью.