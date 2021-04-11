На М-7 столкнулись два автомобиля. Авария произошла 11 апреля около 8 утра. Как сообщают в МЧС области, в ДТП пострадало несколько человек, одного пришлось извлекать из покореженного

На М-7 столкнулись два автомобиля. Авария произошла 11 апреля около 8 утра. Как сообщают в МЧС области, в ДТП пострадало несколько человек, одного пришлось извлекать из покореженного автомобиля спасателям. Судя по фото с места аварии, серьезные повреждения получил автомобиль Лада Калина. В эту машину пришелся боковой удар – левую пассажирскую дверь сильно вмяло внутрь салона.