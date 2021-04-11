На трассе М-7 столкнулись два автомобиля.

В Петушинском районе спасатели деблокировали из «Лады» пострадавшего в ДТП мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 07:40 11 апреля в ведомство поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На трассе М-7, около деревни Омутищи столкнулись две машины.По информации МЧС, имеются пострадавшие. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего мужчины.Всего в ликвидации последствий ЧП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники. От МЧС - 4 человека, 1 единицы техники.