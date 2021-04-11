Сигнал о пожаре в МЧС поступил слишком поздно, огонь уничтожил двухквартирный дом. Это ЧП случилось в поселке Льнозавод Судогодского района. На крупный пожар приехали 13 спасателей на 4

Сигнал о пожаре в МЧС поступил слишком поздно, огонь уничтожил двухквартирный дом. Это ЧП случилось в поселке Льнозавод Судогодского района. На крупный пожар приехали 13 спасателей на 4 машинах. Впрочем, огнеборцы уже были бессильны – дом полыхал полностью. Его площадь 160 квадратных метров, жилье двух семей было уничтожено. Пострадавших на этом пожаре нет. Причину происшествия