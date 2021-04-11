Благодаря нацпроекту в туристической столице Владимирской области отремонтируют центральную улицу.

Благодаря нацпроекту в туристической столице Владимирской области отремонтируют центральную улицуВ текущем году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начнут приводить в порядок центральную улицу города Суздаля – улицу Ленина, которая является въездом в город "Золотого кольца", на которой расположено множество достопримечательностей и памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов, сообщает ресурс .В этом году подрядной организации ГУП «ДСУ-3» предстоит отремонтировать дорожное покрытие проезжей части протяженностью 1,9 км, выполнив устройство асфальтобетона на площади более 21 тыс. кв. м. Стоимость контракта составляет 18,3 млн. руб.Также в текущем году заменят светофорный объект на перекрестке ул. Ленина – ул. Кремлевская, выполнят работы по устройству посадочных площадок и пешеходных переходов около военкомата и швейной фабрики, а также отремонтируют покрытие улицы Гастева, которая является подъездом к стадиону «Спартак», строительство которого закончили в 2020 году в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области». Финансирование по нацпроекту в текущем году составляет 25 млн рублей, из них 20 млн рублей-федеральные средства, 5 млн рублей – местный бюджет.Фото