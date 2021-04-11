К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

В Суздальском районе в селе Суромна вечером загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области.В 20:41 10 апреля в ведомство поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля у поворота на коттеджный поселок «Новый Берег-Риц». На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение автомобиля. Спасатели потушили пламя на площади 5 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава.