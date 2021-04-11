Гостями мероприятия стали около 60-ти воспитанников центров семейного воспитания СВАО г. Москвы...

Сотрудники полиции встретились с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию Северо-Восточного округа столицы.Гостями мероприятия стали около 60-ти воспитанников центров семейного воспитания СВАО г. Москвы. Со вступительным словом к ребятам обратились начальник УВД по СВАО полковник полиции Константин Строганов и начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по СВАО полковник полиции Максим Кривошеин. «Мы выбираем спорт и приглашаем вас присоединиться к нам!» – обратились они к ребятам.Гостям была предложена интересная интерактивная программа: были продемонстрированы выступления кинологической службы УВД по СВАО, представлен мастер-класс по самозащите без оружия сотрудниками Центра служебной и боевой подготовки УВД по СВАО. Сотрудники полиции помогли подросткам освоить приемы самозащиты без оружия и комплекс силовых упражнений.Также ребята смогли поучаствовать в викторине на знание основ здорового образа жизни, победители были награждены грамотами.В ходе встречи гости пообщались и поучаствовали в мастер-классах с актерами театра и кино и спортсменами Владиславом Деминым, Андреем Свиридовым, а также Екатериной Вуличенко. Особый восторг у детей вызвало обучение приемам ушу.Завершилась встреча мастер-классом по ручной росписи футболок под руководством дизайнера Маргариты Меренченко и сладким угощением – мороженым.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-21