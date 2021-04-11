Продуктовый магазин в Вязниках в ночь на 11 апреля тушили 22 человека. Пожар произошел на улице Ленина, загорелся магазин продуктов. Из здания вырывались клубы дыма. Пожарным удалось

Продуктовый магазин в Вязниках в ночь на 11 апреля тушили 22 человека. Пожар произошел на улице Ленина, загорелся магазин продуктов. Из здания вырывались клубы дыма. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание на 10 квадратных метрах. Сгорел холодильник и имущество магазина. Обошлось без пострадавших. На пожар приехало 5 спецмашин. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Фото