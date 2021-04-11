Владимир Сипягин выделит 250 млн рублей на подготовку детских садов и школ. Об этом стало известно в ходе его рабочей поездки в Суздальский район. «Лично посетив детские сады и школы ..

Владимир Сипягин выделит 250 млн рублей на подготовку детских садов и школ. Об этом стало известно в ходе его рабочей поездки в Суздальский район.«Лично посетив детские сады и школы Владимирской области, я принял решение выделить дополнительные средства для их подготовки к новому учебному году. Дошкольные учреждения получат 100 млн рублей, школам выделят 150 млн рублей. Оздоровительным лагерям направим 21 млн рублей», − заявил Владимир Сипягин во время пребывания в школе №17, расположенной в селе Сновицы.Глава региона подчеркнул, что в 2020 году летние лагеря примут детей в прежнем допандемическом режиме. Подготовка к оздоровительному отдыху детей идёт полным ходом, и эти средства станут отличным подспорьем в этой работе.