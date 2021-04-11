Пост - время освобождения от всего лишнего: мыслей, привычек, килограммов.. Всё это можно объединить, соблюсти православные традиции и провести полный детокс организма. Наша героиня уже трижды проводит 10 дней только на воде

Пост - время освобождения от всего лишнего: мыслей, привычек, килограммов.. Всё это можно объединить, соблюсти православные традиции и провести полный детокс организма. Наша героиня уже трижды проводит 10 дней только на воде. Все секреты в репортаже Любови Истратовой.Вы не ослышались. 10 дней только на воде! И ничего кроме. Хотя, по словам Юлии Кораблевой, на 11 день она могла продолжить и дальше.Юлия Кораблева:- Наш организм он способен просто на что-то невероятное. Если вы думаете, что пробыв один день на воде вы умрете от голода, то я вам скажу что я пробыла 10 дней на воде, и у меня ещё были ресурсы, чтобы ходить, нести чемоданы и совершать физические упражнения. Понятно, что это мы даем отдых нашему организму, он перезагружается, скажем так, по всем внутренним параметрам, но я для себя другую цель нашла. Это перезагрузка оперативной памяти. Как с компьютером, когда у нас много окон открыто, он притормаживает. Вот так же и в голове.Загорелись? Не забывайте, если голодание, то только под присмотром специалиста. Имеются противопоказания. Сначала Юлия практиковалась в специальном санатории, теперь поняла, как это работает, и сидит на воде даже без отрыва от работы.Юлия Кораблева:- Когда ты на воде, это не значит, что ты лежишь, читаешь книжку, смотришь телевизор. Физическая нагрузка она очень важна в этот момент. Какие-то прогулки или хотя бы йога, растяжка, зарядка. Это просто необходимо.При правильном подходе организм молодеет в разы, а лишние килограммы уходят бонусом, - уверяет ведущая. Но похудение ни в коем случае не должно быть целью, говорит профессиональный нутрициолог Надежда Браун.Надежда Браун, дипломированный нурицитолог, коуч по питанию:- Женский организм очень легко расстается с мышечной тканью. Это связано с низким уровнем тестостерона в нашем организме. Этот гормон обслуживает мышечную ткань и если мышечная ткань не востребована. Что значит не востребована? Мы не двигаемся, мы не занимаемся спортом, конкретно, мы не занимаемся силовыми тренировками, организм избавляется от этой мышечной ткани...Килограмм мышечной ткани тратит 50-70 калорий, а жировая ткань килограмм - 4-5 калорий в сутки. Значит, когда мы возвращаемся к обычному питанию, ... так много энергии этому телу уже не требуется и получается этот эффект ё-ё, когда похудели и снова набрали.Смузи, соки, овощи и фрукты. Вход в практику голодания должен быть очень плавный. Никаких пирожных перед сном. К выходу подход - ещё серьезнее.Юлия Кораблева:- На выходе нужно питаться через каждые два часа. В первый день, когда у тебя заканчивается очищение, тебе можно сок разбавленный. Вот вы покупаете, например, обычный сок. В первый день его нужно 50/50 разбавить. Вот так вы целый день питаетесь. Во второй день можно уже на 75 процентов сока и на третий день нам уже делали такой "салат-щеточку", там морковь с яблоком и, божечки, какой же он был вкусный.Если вы 10 дней провели такое очищение, то выход он составляет минимум в два раза больше. Т.е. минимум дней 20 вам нужно провести на растительной пище, чтобы организм включился в работу.Юлии практика помогла обрести спокойствие, расставить мысли по полочкам. По такому же принципу работает пост. Нутрициолог Надежда Браун объясняет, дело в холестерине.Надежда Браун, дипломированный нурицитолог, коуч по питанию:- Почему так важно говорить о холестерине? Потому что в основе стероидных гормонов половых - эстроген, тестостерон - находится холестероидное кольцо. Если мы не получаем животного жира, то синтез этих гормонов снижается. Вот почему в пост люди становятся более, скажем так, духовными, умиротворенными, спокойными.Юлия Кораблева:- Процессы, конечно, замедляются. Я даже на 10-ый день говорить стала медленнее, но сказать так, что мозг полностью отключается и ты ничего не соображаешь, лично у меня такого не было. В нас закрыты такие ресурсы и во такое очищение - это одна из возможностей такие ресурсы в себе почувствовать, прочувствовать и понять: "Мы такие крутые!"А если с душевным равновесием всё в порядке, худеть не надо, а самодисциплина на максимуме. Зачем голодать? Почему это становится так модноНадежда Браун, дипломированный нурицитолог, коуч по питанию:- Вся эта история пошла, когда было выявлено явление аутофагии. За это ученый получил нобелевскую премию. О чем оно говорит? Оно говорит о том, что в момент голода клетки работают таким образом, что они начинают поедать, например, раковые опухли. Чему может способствовать голодание? Если есть какой-то воспалительный процесс, например, не хочется принимать антибиотики. Действительно, в этот момент клетки работают в сторону уничтожения воспалительных процессов внутри организма.Так что самый правильный подход к голоданию - научный. Тогда и с головой и с желудком всё будет в порядке.Любовь Истратова, Александр Чунаев