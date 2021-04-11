“Конь в пальто и другие игрушки”. Во Владимире открылась выставка мастера и педагога Марины Осиной. Она своими руками делает текстильных кукол и лоскутные панно. Каждое произведение

“Конь в пальто и другие игрушки”. Во Владимире открылась выставка мастера и педагога Марины Осиной. Она своими руками делает текстильных кукол и лоскутные панно. Каждое произведение уникально. Марина создаёт современные и стилизованные в народном стиле работы. Даже для небольшой игрушки или панно требуются немалая фантазия и усидчивость. Откуда же берётся вдохновение? Марина Осина, мастер-лоскутник, кукольник