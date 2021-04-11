Прокуратура Петушинского района помогла защитить жилищные права двух детей, оставшихся без матери. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства. В Костерево в одной из квартир ..

Прокуратура Петушинского района помогла защитить жилищные права двух детей, оставшихся без матери. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.В Костерево в одной из квартир проживала семья с двумя детьми. В 2016 году дом был признан аварийным. Срок сноса – 5 лет. При этом на половину жилплощади претендовала мать несовершеннолетних, которая находилась в розыске, лишена родительских прав и не вступила в права наследства.В связи с тем, что её дети имеют такое же право на наследование имущества, прокурор города обратился в суд. Фемида подтвердила, что обе дочери могут получить по ¼ квартиры.Иск удовлетворён. Решение суда вступило в законную силу.Обе девочки проживают с законным отцом.