На этой неделе лед пошел на реках. И многие рыбаки используют паводок для поимки рыбы, а кто-то ищет новые возможности для фотоохоты. Как владимирский рыболов Евгений Волков.

На этой неделе лед пошел на реках. И многие рыбаки используют паводок для поимки рыбы, а кто-то ищет новые возможности для фотоохоты. Как владимирский рыболов Евгений Волков.Евгений очень увлекся видеосъемкой под водой. И теперь домашним приносит свой видео- уловВ холодную погоду вода в водоемах настолько чистая и прозрачная, что сквозь нее виден как на ладони "подводный мир" . Любопытство рыбака, желание заглянуть под лед привело его к новому хобби . Снимает рыболов в наших краях. Самая чистая вода с его слов- на "мутных"- как их называют и оказывается зря- карьерах, что на южной объездной Владимира, также на карьерах в Улыбышеве и в Радужном. Рыболовов -любителей прежде всего привлекает не улов, а сам процесс. Поэтому для Евгения сегодня важна не столько удочка, сколько подводная камера. Рыбалка стала для него увлекательным развлечением. Своими интересными моментами съемок Евгений щедро делится в соцсетях. Новое видео всегда на его страничке.