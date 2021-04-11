Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 743 человека.

Во Владимирской области на 11 апреля выявлено 6870 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 заболевших Covid-19. Ещё 9 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 8 - в Муромском, по 5 - в Александровском и Кольчугинском районах. По 4 инфицированных жителя выявлено в Киржачском и Петушинском, по 3 - в Ковровском и Вязниковском, по 2 - в Меленковском, в Суздальском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах, по 1 - в Судогодском районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 743 человека.группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.