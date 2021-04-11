Ясная и солнечная погода сохранится в регионе на протяжении всей семидневки.

По информации синоптиков, на следующей неделе во Владимирской области потеплеет до +22 градусов. В понедельник, 12 апреля, воздух прогреется до +11, а уже 13 апреля температура поднимется до +22.Ясная и солнечная погода сохранится в регионе на протяжении всей семидневки. Осадков не ожидается.Скорость юго-восточного ветра составит 2-5 метров в секунду.Давление будет колебаться от 760 до 765 миллиметров ртутного столба.