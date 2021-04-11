Сотрудники правовых подразделений совместно с инспекторами ПДН напоминают школьникам об ответственности за совершение правонарушений.

Во Владимирской области в рамках операции «Дети России – 2021» сотрудники правовых подразделений совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних посещают школы, где проводят тематические беседы с учениками старших классов.Накануне познавательные встречи состоялись в Юрьев-Польском и Вязниковском районах.Полицейские напомнили подросткам об ответственности, предусмотренной для несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, в частности, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители предостерегли ребят, отметив, что немедицинское потребление психотропных препаратов и наркотических средств не только пагубно влияет на здоровье, но и может стать препятствием при реализации жизненных планов.Ребята задали полицейским вопросы, на которые получили компетентные ответы. Школьники отметили, что подобные встречи очень полезны, так как помогают получить много важной информации.