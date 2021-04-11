Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 68 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 743 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (15 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 68 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 743 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (15 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (9 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (8 новых КОВИД-носителей). Общая статистика по области выглядит сейчас так: