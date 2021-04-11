Общая площадь пожаров составила 0,816 га.

В связи с потеплением во Владимирской области фиксируются первые пожары сухой травы.Только за сутки произошло 4 ландшафтных пожара: по одному на территории Владимира и округа Муром и два – на территории Суздальского района.Общая площадь пожаров составила 0,816 га.Главное управление МЧС России информирует!Ежегодно в весенний период на территории региона наблюдается рост числа ландшафтных пожаров!Неосторожное сжигание сухостоя в прошлом году привело к переходу огня на постройки и крупным пожарам в населённых пунктах! Ландшафтные пожары предоставляют угрозу не только для людей, но и для животных.Собственники участков обязаны своевременно косить траву, убирать мусор и сухостой!Сжигать сухостой на землях сельхозназначения запрещено!Сжигать мусор и сухостой можно лишь при соблюдении определённых условий:- безветренная погода- участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений- территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой- не введён особый противопожарный режим- в наличии первичные средства пожаротушения.Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест!Нарушение требований влечёт наложение административного штрафа от 2000 рублей на граждан и до 200 000 – на юрлиц. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое!Соблюдайте требования пожарной безопасности в весенний и летний период!Пожароопасная обстановка – на контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области.