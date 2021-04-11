Паводок в регионе продолжается.

Во Владимирской области продолжает оставаться на контроле МЧС ситуация с подтоплением моста у деревни Чижово Суздальского района и у деревни Рождествено в Александровском районе. Из-за таяния снега прогнозируется наводнение Колокши и переллив участка низководного моста местного значения в деревне Юрино.Также затолены три участка дороги: возле деревни Мостищево Александровского района из-за подъёма уровня воды в реке Кубрь; у Рождествено Александровского района; в деревне Фрязино Судогодского района.Подтоплены 29 садовых участков в СНТ Нерль и Старица Суздальского района; четыре приусадебных участка в Малых Сокольниках Собинского района, четыре сада в СНТ «Связист» во Владимире.Продолжает работать лодочная переправа в Вязниках. На 11 апреля через неё перевезли 401 жителя, среди которых 38 детей.Прогнозируется затопление проезжей части к деревне Лучки Юрьев-Польского района, а также четырёх приусадебных участков в Вязниках на улицах Пушкинской и Рабочей. Ожидается, что ещё 25 приусадебных территорий уйдут под воду в Киржачском районе, а также в СНТ «Вольгарь» в Петушинском районе.В Суздальском районе прогнозируется подтопление двух приусадебных участков в деревне Раменье, шести по улице Зеленая в посёлке Боголюбово и четырёх в СНТ «Старица».В результате подъема уровня воды в Клязьме, Таре и Мстерке ожидается подтопление шести приусадебных участков в Мстере.В Судогде может затопить восемь приусадебных участков на улицах Набережной и Береговой.