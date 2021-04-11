Движение Волонтеры Победы провело масштабное
мероприятие – игру Космос рядом. Активность собрала более 24 тысяч
участников со всей страны.
Движение "Волонтеры Победы" провело масштабное
мероприятие – игру "Космос рядом". Активность собрала более 24 тысяч
участников со всей страны.
Игроки проекта "Космос рядом" смогли увидеть
объекты космической отрасли лично, а также в режиме онлайн. Участники
познакомились с Героями России, космонавтами, побывали в Звездном городке.
Совсем скоро "Волонтеры победы" подведут итоги мероприятия, приуроченного к 60-летию полета первого человека в космос. В течение недели среди игроков выделят десять победителей, которые будут
награждены памятными подарками: автографами космонавтов и наборами питания для
полетов. Вся информация будет размещена на сайте космосрядом.рф и в официальном
телеграм-канале игры: @cosmosryadom.
Кроме того, с 10 по 12 апреля движение "Волонтеры
победы" проведет более 50 очных квестов в 26 регионах России. По задумке
создателей, мероприятия будут адаптированы под каждый город, учитываться будет
история местности. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут о биографии конструктора Сергея Павловича Королева.
Руководитель движения "Волонтеры победы", Ольга
Амельченкова, уверена, что подобные интерактивные форматы привлекают молодежь к
изучению истории своей страны. "Храня память и опыт предыдущих поколений,
беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия", – отметила Амельченкова.