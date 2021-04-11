Движение Волонтеры Победы провело масштабное мероприятие – игру Космос рядом. Активность собрала более 24 тысяч участников со всей страны.

Движение "Волонтеры Победы" провело масштабноемероприятие – игру "Космос рядом". Активность собрала более 24 тысячучастников со всей страны.Игроки проекта "Космос рядом" смогли увидетьобъекты космической отрасли лично, а также в режиме онлайн. Участникипознакомились с Героями России, космонавтами, побывали в Звездном городке.Совсем скоро "Волонтеры победы" подведут итоги мероприятия, приуроченного к 60-летию полета первого человека в космос. В течение недели среди игроков выделят десять победителей, которые будутнаграждены памятными подарками: автографами космонавтов и наборами питания дляполетов. Вся информация будет размещена на сайте космосрядом.рф и в официальномтелеграм-канале игры: @cosmosryadom.Кроме того, с 10 по 12 апреля движение "Волонтерыпобеды" проведет более 50 очных квестов в 26 регионах России. По задумкесоздателей, мероприятия будут адаптированы под каждый город, учитываться будетистория местности. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут о биографии конструктора Сергея Павловича Королева.Руководитель движения "Волонтеры победы", ОльгаАмельченкова, уверена, что подобные интерактивные форматы привлекают молодежь кизучению истории своей страны. "Храня память и опыт предыдущих поколений,беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия", – отметила Амельченкова.