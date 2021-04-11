Ребята смогли почувствовать себя в роли сотрудников Госавтоинспекции...

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Молодая гвардия» посетили 2 Отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.По инициативе командира батальона подполковника полиции Сергея Кобозева дети посетили подразделение Госавтоинспекции и познакомились с дорожно-патрульной службой.Ребята смогли почувствовать себя в роли сотрудников Госавтоинспекции и узнали о том, насколько важна работа по охране порядка на дорогах и обеспечению безопасности дорожного движения.Юным гостям батальона были продемонстрированы современные патрульные автомобили, а также принцип работы специальной техники и спецсредств, состоящих на вооружении подразделений ГИБДД. Дети узнали об истории дорожной полиции и особенностях службы самого подразделения.Настоящий восторг у детей вызвали показательные выступления автоинспекторов 2-го спецбата – демонстрация навыков управления мототранспортом и выполнение сложных контраварийных маневров.После активностей ребят ждал еще один сюрприз. Для них организовали чаепитие и «вкусный стол», за которым дети делились своими яркими впечатлениями и даже выразили желание в будущем обязательно поступить на службу в ГИБДД.Воспитанники детского дома и их сопровождающие от всей души поблагодарили руководство батальона за теплый прием, подаренное отличное настроение и незабываемые эмоции.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81