В МЧС напоминают об опасности пала сухой травы.

За минувшие сутки во Владимирской области произошло 4 ландшафтных пожара: по одному во Владимире и Муроме и два – в Суздальском районе. Общая площадь охваченных огнём территорий составила 0,816 га. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В ведомстве напоминают, что неосторожное сжигание сухостоя приводит к воспламенению построек и крупным пожарам в населённых пунктах. Ландшафтные пожары предоставляют угрозу не только для людей, но и для животных.«Сжигать мусор и сухостой можно лишь в безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от домов и хозпостроек, при условии очистки территории в радиусе 30 метров, разделении её минерализованной полосой, а также в отсутствии и наличии первичных средств пожаротушения», - уточнили в пресс-службе МЧС.Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных мест.Нарушение влечёт наложение штрафа в размере от двух до 200 тысяч рублей. На период противопожарного режима санкции увеличиваются вдвое.Напомним, что с 12 апреля по 11 октября во Владимирской области будет действовать