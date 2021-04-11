Пострадало холодильное оборудование и имущество. Погибших и пострадавших нет.

В 3.34 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в торговом центре ИП «Орлов» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, д. 41. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадало холодильное оборудование и имущество. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 22 человека личного состава. Предварительная причина возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки.