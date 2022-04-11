Для продолжения строительства Рпенского проезда во Владимире необходимо подключить новую тепловую...

Для продолжения строительства Рпенского проезда во Владимире необходимо подключить новую тепловую сеть, смонтированную еще в 2021 году. Возведение этого участка трубопровода предусмотрено проектным решением строительства автомобильной дороги.Переключения запланированы в период с 8.00 12 апреля до 8.00 13 апреля, сообщает филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс». На время работ поставка тепловой энергии жителям Фрунзенского района г. Владимира будет ограничена.Полное прекращение теплоснабжения на весь период проведения работ произойдёт в 39 домах на 6 улицах:Б. Нижегородская 95,101, 101а, 103, 103а, 105а, 105в, 105г, 105д, 107а, 109а, 97, 97а, 99, 99а;Жуковского 18, 20, 20а, 22;Красносельская 93;Комиссарова 2, 2а, 4, 4 б, 6а, 8;Соколова — Соколенка 11, 3, 3а, 3 б, 5, 5а, 5 б, 7, 7а, 7 б, 9, 9а;Погодина 3.В 97 домах на 5 улицах параметры по теплоснабжению и подаче горячей воды будут снижены:Безыменского1, 1а, 1г, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6Б, 5, 5а, 5 б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9 б, 9в, 9д, 11, 11а, 11 б,13, 13а, 13 б, 15, 17а, 17 б, 17в, 19, 21, 21а, 21 б, 23;Комиссарова 1, 1а, 1 б, 1г, 2-е, 3а, 3 б, 6, 7, 9, 10/13, 10а, 12а, 14, 16, 18, 20, 22,26, 28;Куйбышева 36, 36а, 36 б, 40, 42, 42а, 46, 46а, 48, 48а, 52, 52а, 54, 56, 58;Соколова — Соколенка 4, 4а, 4 б, 6, 6а, 6г, 8, 10, 11 б, 16, 16а, 17ж, 18, 20, 22, 24, 24 б, 26, 26а, 28, 31;Суздальский пр-т 11а, 13, 13а, 23а, 25а.Фото: Pexels.com