При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 или 112.

В ближайшие часы во Владимирской области ожидается гроза с дождём. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Мищенко.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грозовой фронт должен пройти с 19 до 22 часов.В такую погоду повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, ростом количества ДТП.Владимирцам не рекомендуется оставлять машины под ветхими деревьями и шаткими конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 или 112.