Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Во Владимирской области против бывшего директора ГУП «Владимирское карьероуправление» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.По версии следствия, руководитель продавал налево добытый и переработанный известняк и щебень. В 2020-2021 годах инертные материалы реализовывались различным коммерческим фирмам по заниженным ценам. Предприятию причинён ущерб на сумму более 80 млн рублей.Утром 11 апреля фигуранта задержали. Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.