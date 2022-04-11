В понедельник, 11 апреля, состоялся брифинг Сергей Рыбакова.

В понедельник, 11 апреля, состоялся брифинг генерального директора Владимиро-Суздальского музея заповедника Сергея Рыбакова, на котором он высказался против передачи собора в собственность церкви.Новость о том, что Епархия подала заявку в Росимущество и министерство культуры на передачу храма в собственность церкви, для дирекции ВСМЗ стала полной неожиданностью, ведь в 2019 году было подписано соглашение между церковью и музеем-заповедником. Первая отказалась претендовать на Успенский собор.Главным аргументом митрополита Тихона стало состояние собора – фасад осыпался на глазах. В ответ этому Сергей Рыбаков сообщил, что минкультуры выделило более 30 миллионов рублей на подготовку проекта реставрации храма. На данный момент все зависит от решения Росимущества.