В истории с гостевым домом “Панорама” появились новые подробности, кадастровый инженер, на которого владельцы гостевого дома пожаловались в следственный комитет, дал свои

В истории с гостевым домом “Панорама” появились новые подробности, кадастровый инженер, на которого владельцы гостевого дома пожаловались в следственный комитет, дал свои комментарии. Артем Саутин, инженер-землеустроитель, занимающийся в частном порядке кадастровыми и геодезическими работами, прокоментировал жалобу, которую подал на него владелец гостевого дома “Панорама”. Фамилия этого специалиста уже несколько недель упоминается в СМИ в контексте